0553 313 94 23

Bakan açıkladı: Yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satılacağını duyurdu.

01 Şubat 2019 Cuma 22:36
Bakan açıkladı: Yüzde 10 indirimli satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."  ifadelerini kullandı.


 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 22:36
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
  3. Boron
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

  • VuslatVuslat37 dk önce
    Sizin yuzde10 indirimdediginiz ALLAHaşkına nedirki atiyorum 30tl olsa 2veya3 tl indirimolursizceçokmubüyükindirimbu birdeyaglandiraballandirayazmışsınız ekonomi cok kötühattakotu demekbileazgelirperişandurumda suan ekonomi ya ekonomiyi duzeltinyoksabu milletvallahi siziduzeltecej suanakp secmeninyarısiuyandidurumunfarkindayarisidauyanmak istemiyor ama onlarda elbet uyanacakeminolun elbetbirgunhesapsorulacak saltanatbitecekvesselam

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD BAE'yi böyle kandırdı!
  1. ABD BAE'yi böyle kandırdı!
  2. Cevizli kereviz salatası nasıl..
  3. Batı Balkanlar'da "Dünya Başörtüsü..
  4. Baharatlı yiyecekler sağlığa ne kadar..
  5. Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Yardım..
  6. Kış mevsiminde böbreklerinize dikkat..
  7. Bursa'da genç kız ile arkadaşının..
  8. Leopar dehşeti: Önüne gelene saldırdı!
  9. ABD duyurdu: Filistin'e artık yardım yok
  10. Skandal! Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne..
  11. Maçın ardından
  12. ABD'de Dünya Başörtüsü Günü
  13. ABD'den işgali sinyali! 'Artık..
  14. Trump Rusya'yı suçladı: Yaptıkları..
  15. "Seçimin kazanıldığı yer seçim meydanı..
  16. Buzdolabı nasıl temizlenir?
  17. Lübnan'da hükümetin kurulması finansal..
  18. "Gelir odaklı turizme geçmemiz..
  19. Bebeklerde diş çıkarma sürecinde neler..
  20. Basketbolda maçın ardından
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Hesabını veremez
İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019

Günün Karikatürü

02 Şubat 2019
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!