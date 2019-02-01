Bakan açıkladı: Yüzde 10 indirimli satılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satılacağını duyurdu.01 Şubat 2019 Cuma 22:36
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.
Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatan Dönmez, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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