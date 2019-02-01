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Bakan açıkladı! Yeni fon kuruluyor

Turizm Bakanı Ersoy "Turizm Geliştirme Fonu kuruluyor, Turizm Fonu'nun seçimden sonra yasalaşacağını düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

01 Şubat 2019 Cuma 18:07
Bakan açıkladı! Yeni fon kuruluyor

Turizm Bakanı Ersoy: Turizm Geliştirme Fonu kuruluyor, Turizm Fonu'nun seçimden sonra yasalaşacağını düşünüyorum.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:07
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