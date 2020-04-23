  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 vakaları arttı

Yeni tip koronavirüs vakaları Tunus'ta 909'a, Bahreyn'de 2 bin 27'ye yükseldi.

2020-04-23 09:56:00 -
Bahreyn ve Tunus'ta Kovid-19 vakaları arttı

 

 

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha enfekte olmasıyla ülkedeki toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 909'a yükseldiği belirtildi.

Yeni can kaybının yaşanmadığının aktarıldığı açıklamada, 32 kişinin durumunun kritik olduğu, şu ana kadar 190 kişinin iyileştiği bilgisi yer aldı.

Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kaybı en son 38 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 54 kişinin daha virüse yakalandığı ve böylelikle vaka sayısının 2 bin 27'ye yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan, Bahreyn yönetimi ülkede uygulanan genel karantinanın bugünden başlamak üzere 7 Mayıs'a kadar 2 hafta uzatılmasına karar verdi.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberinde, karantina kapsamında, sinema ve spor salonlarının kapalı kalmaya devam edeceği, müşterilerine mal ve hizmet sunan dükkan ve kurumların faaliyetlerinin internet üzerinden satışla sınırlandırılacağı açıklandı.

Ayrıca, vatandaşlar ile ülkede ikamet eden yabancılara getirilen halka açık alanlarda zorunlu maske takma uygulamasının da devam edeceği aktarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı