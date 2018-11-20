THY- Banjul
0553 313 94 23

Bahçeli'ye sürpriz davet!

Şampiyonlar Ligi G grubunda oynanacak Roma - Real Madrid maçına MHP Başkanı Bahçeli davet edildi.

20 Kasım 2018 Salı 21:23
Bahçeli'ye sürpriz davet!

Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'da kulüp Başkanı James Pallotta ve Sportif Direktör Monchi, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Real Madrid mücadelesi için FIFA menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla MHP Başkanı Devlet Bahçeli'yi maça davet etti.

Roma kulübü tarafından resmi olarak yapılan davet için Devlet Bahçeli, programının çok yoğun olduğunu ancak mücadeleyi izleyerek Cengiz Ünder'i desteklemek istediğini belirtti.

Bu önemli mücadeleye ayrıca Rafael Nadal ve Antonio Banderas da davet edildi.

 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:23
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Üsküp'te Mevlit Kandili programı
    3. Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi..
    4. İzmir'de 10 yaşındaki kızın..
    5. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    6. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    7. İran'da Mevlit Kandili farklı..
    8. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    9. TOBB ve meslek kuruluşları kanununda..
    10. Adıyaman'da yurttaki öğrenciler..
    11. Negatiflik sağlığı bozuyor
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    14. Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    15. ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol..
    16. Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye..
    17. Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor
    18. "Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti..
    19. İstanbul maviye büründü
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı