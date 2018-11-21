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Bahçeli'den Roma kulübüne teşekkür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına davet eden Roma kulübüne teşekkür etti- Bahçeli, yoğun siyasi gündem nedeniyle davete icabet edemeyeceğini, İtalyan kulübüne gönderdiği teşekkür mektubuyla bildirdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 14:24
Bahçeli'den Roma kulübüne teşekkür

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Roma-Real Madrid maçına kendisini davet eden Roma kulübüne teşekkür mektubu gönderdi

Edinilen bilgiye göre Bahçeli, Monchi olarak tanınan Sportif Direktör Ramon Rodriguez Verdejo'nın milli futbolcu Cengiz Ünder'in menajeri Bayram Tutumlu aracılığıyla 27 Kasım Salı günü İtalya'nın başkenti Roma'da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için yaptığı davet dolayısıyla Roma kulübüne teşekkürlerini iletti.

Bahçeli, Roma kulübüne gönderdiği teşekkür mektubunda şunları kaydetti:

"Roma Spor Kulübü ve saygıdeğer Başkanı Sayın Pallotta'ya. Şampiyonlar Ligi G grubunda 27 Kasım günü Roma’da oynanacak Roma-Real Madrid karşılaşması için gönderdiğiniz nazik davetinizi aldım. Öncelikle şahsınıza ve Roma Sportif Direktörü Monchi’ye teşekkürlerimi iletmek isterim. Kulübünüzde başarılara imza atan futbolcumuz Cengiz Ünder’in da sahada olacağı bu önemli karşılaşmayı yerinde izlemeyi arzu ediyordum. Ancak Türkiye’deki yoğun gündem ve yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partimizin çalışmaları nedeniyle nazik davetinize icabet edemeyeceğimi üzülerek bildiriyorum. Orada olmasam da kulübünüzü ve futbolcumuz Cengiz Ünder’i gönülden destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bu önemli karşılaşma için şimdiden başarılar diliyorum."

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 14:24
  1. BAHÇELİ
  2. davet
  3. roma-Real madrid maçı

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