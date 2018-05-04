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Bahçeli'den Cumhur ittifakı imzası

Başbakan Binali Yıldırım'dan sonra MHP lideri Devlet Bahçeli de Cumhur ittifakı protokolünü imzaladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 18:20
Bahçeli'den Cumhur ittifakı imzası

24 Haziran cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için aday gösterme süreci devam ederken, AK Parti ve MHP'nin ortak olarak adayı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

AK Parti ve MHP'nin "Cumhur İttifakı" protokolü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzalamasının ardından AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.

BAŞBAKAN DÜN İMZALAMIŞTI

Başbakan Binali Yıldırım'da Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmek üzere Cumhur ittifakı protokolüne imzasını atmıştı.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 18:20
  1. İstanbul
  2. binali yıldırım
  3. devlet bahçeli
  4. mhp
  5. cumhur ittifakı

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