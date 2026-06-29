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Gündem Bağımlılığa karşı zanaat eli: TİKA'dan Tunuslu kadınlara meslek desteği
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Bağımlılığa karşı zanaat eli: TİKA'dan Tunuslu kadınlara meslek desteği

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Bağımlılığa karşı zanaat eli: TİKA'dan Tunuslu kadınlara meslek desteği

TİKA, Tunus’ta bağımlılıkla mücadele eden kadınların meslek edinerek toplumsal ve ekonomik yaşama katılımını desteklemek amacıyla meslek edindirme atölyelerini hayata geçirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Mennuba vilayetinde bulunan Tanit Kadın Rehabilitasyon Merkezi'nde aşçılık, kuaförlük ve güzellik alanlarında eğitim verilmesi amacıyla tam donanımlı bir eğitim mutfağı ile kuaförlük ve güzellik atölyesi oluşturuldu.

Açıklamada, El Razi Devlet Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren merkez için yürütülen proje kapsamında gerekli ekipman ve sarf malzemelerinin de temin edildiği belirtildi.

Bağımlılıkla mücadele eden kadınların rehabilitasyon sonrası topluma yeniden entegrasyonunu desteklemeyi amaçlayan projeyle, katılımcıların mesleki beceriler edinerek ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeleri, istihdama erişimlerinin artırılması ve sosyal yaşama kalıcı biçimde katılımlarının desteklenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Kurulan atölyelerde eğitimler, 10 ila 12 kişilik gruplar halinde uzman eğitmenler tarafından verilirken, eğitim sürecinin Tunus Bağımlılık Derneği (TBD) koordinasyonunda, merkezin sağlık, psikososyal ve eğitim ekiplerinin katkısıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Pilot uygulama niteliği taşıyan çalışmanın, kadınların güçlendirilmesi, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması ve kırılgan grupların ekonomik hayata katılımının artırılması açısından örnek bir model oluşturmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, TİKA'nın Tunus'ta dezavantajlı grupların yaşam kalitesini yükseltmeye ve sosyal kapsayıcılığı güçlendirmeye yönelik projelerini sürdürdüğü belirtildi.

2023 yılında kurulan Tanit Kadın Rehabilitasyon Merkezi'nin bugüne kadar 150'den fazla kadına hizmet verdiği kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, merkezde tanı ve psikolojik danışmanlık birimleri, terapi ve hobi odaları ile sosyal alanlar aracılığıyla kapsamlı rehabilitasyon hizmetlerinin sunulduğu ifade edildi.

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