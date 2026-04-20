Bağdat’ta koltuk kavgası dinmiyor! Başbakanlık düğümü 2 gün sonraya ertelendi
Irak’ta seçimlerin ardından hükümet kurma bilmecesine bir türlü cevap bulunamıyor. Seçimi kazanan Şii siyasi partilerin oluşturduğu Koordinasyon Çerçevesi, yeni başbakan adayını belirlemek üzere Bağdat’ta bir araya geldi ancak toplantıdan yine uzlaşı çıkmadı.
Irak’ta seçimi kazanan Şii siyasi partiler, başbakan adayını belirlemek için gerçekleştirdiği toplantıyı 2 gün sonraya ertelendi.
Seçimi kazanan Şii parti liderlerinden oluşan Koordinasyon Çerçevesi Genel Sekreteri Abbas el-Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat’ta Şii parti liderlerinin başbakan adayını belirlemek için bir araya geldiği duyurdu.
Amiri, toplantıda 2 gün sonra tekrar bir araya gelinmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Şii Koordinasyon Çerçevesi daha önce defalarca toplanmış, ancak başbakan adayını belirleyememişti.