Bağcılar ve Bahçelievler ve Büyükçekmece deprem riski var mı? Zemini sağlam mı?

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı Başkanı Haluk Sur, "Kentsel dönüşümü hızlandırmak için önemli kararlar hayata geçmeye başladı. Binası çok ağır ve ağır hasar alması beklenen vatandaşlar bir an önce kentsel dönüşüm için kolları sıvamalı" açıklamasında bulundu.

Bağcılar ve Bahçelievler ve Büyükçekmece deprem riski var mı?

Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatih, 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor

Türkiye'de uzmanların açıklamalarına göre, en çok göçe maruz kalan şehir İstanbul. Bu metropol şehre yapılanan göçler birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Özellikle yıllardır beklenen olası depremlerin yaratacağı zararı, bu göçle oluşmuş çarpık ve sağlıksız kentleşme hızla artırıyor. İstanbul’un felaket olarak nitelendirilebilecek olaylarından teki şüphesiz 17 Ağustos 1999’da yaşanan depremdir. O zamana kadar kimsenin tam olarak bilmediği deprem, çok acı bir şekilde kendi yüzünü göstermişti. Gölcük ve İzmit’te merkezli bu deprem İstanbul’u birkaç dakika içinde yerle bir etmeyi başarmıştı. Yerel saatle 03.02’de başlayan 7.5 şiddetindeki bu deprem, 17 bin 480 kişinin de ölümüyle sonuçlanmıştı. 23 bin 731 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı bu depremde 133 bin 683 bina yerle bir olmuştu. Yaklaşık 600 bin kişiyi evsiz bırakan 17 Ağustos depreminden sonra İstanbul’un yapılarındaki sorunlar gün yüzüne çıktı.