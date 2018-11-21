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Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması

- Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen eski Galatasaraylı futbolcu:- "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak"

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:46
Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe açıklaması


İSTANBUL (AA) - Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, adının anıldığı Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını belirtti.

Gomis, sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımında, adının Fenerbahçe ile anıldığına değinerek, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak." ifadelerini kullandı.

Paylaşımına köprü fotoğrafı ekleyen Gomis, köprünün ayaklarına sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Fransız futbolcu, paylaşıma, "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez." notunu düştü.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 13:46
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