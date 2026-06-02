Babadağ'da faciadan dönüldü! Yamaç paraşütü düştü: Pilot ile Rus turist yaralı kurtarıldı

Babadağ'da faciadan dönüldü! Yamaç paraşütü düştü: Pilot ile Rus turist yaralı kurtarıldı

Fethiye'deki Babadağ'dan gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşunda meydana gelen kaza az daha facia ile sonuçlanacaktı. Pilotun kontrolünü kaybettiği yamaç paraşütü ormanlık alana düşerken pilot ve Rus turist yaralı kurtarıldı.

1900 metre pistinden pilot İ.Ü. yönetimindeki tandem yamaç paraşütü ile Rus uyruklu yolcu A.S. havalandı. Uçuşun bir süre ardından paraşütün kontrolünün kaybedilmesi sonucu ekip, Babadağ'ın 1200 metre pistinin yakınındaki ormanlık alana düştü. Kazada pilot ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye JAK (Jandarma Arama Kurtarma) ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

