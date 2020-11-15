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Aktüel Azerin'den "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına destek
Aktüel

Azerin'den "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına destek

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:48:16 -
Azerin'den "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına destek

KASTAMONU (AA) - Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şubesi tarafından başlatılan "Can Azerbaycan'a bir mektubum var" kampanyasına sanatçı Azerin de destek verdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin'in kampanyayı sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye'deki takipçilerini, Azerbaycan askerlerine mektup yazmaya davet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Azerin'in, paylaşımında, 'Kahraman askerimize moral ve motivasyon adına dikkate laik bir adım 'Can Azerbaycan'a bir mektubum var kampanyası.' Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanlığı, manevi desteğiniz için teşekkürler. Bir millet, Karabağ Azerbaycan'dır.' ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Kampanya kapsamında vatandaşlar tarafından 15 Aralık Salı gününe kadar derneğe gönderilecek mektuplar, Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğine takdim edilecek.





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