Azeri bankadan Türkiye kararı! Resmi duyuru yapıldı

Azerbaycanlı PASHA Bank ve Türk Hava Yolları, Miles&Smiles sadakat programı kapsamında iş birliğini sürdürüyor.

PASHA Bank ile Türk Hava Yolları Miles&Smiles sadakat programı kapsamındaki iş birliğini üç yıl daha uzattı.

2025 yılına kadar iş birliğini sürdürecek anlaşma, PASHA Bank Yönetim Kurulu Üyesi Jalal Orujov ve Türk Hava Yolları Müdürü Nuran Erdağ tarafından imzalandı.

2019 yılındaki ilk anlaşma sonrası 15.000’den fazla Miles And Smiles Kredi Kartının basıldığı ve yeni anlaşma sonrası bankanın özel bankacılık kapsamında yeni bir ürünü de piyasaya süreceği öğrenildi.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları, 1991 yılından beri Azerbaycan pazarında yüksek ölçekli faaliyetlerine devam ediyor.

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