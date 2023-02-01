Azerbaycanlı çocuklara kış kampında unutulmaz anılar

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizatörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği, YAŞAT Vakfı ve ZAFER Şehit Ailelerine Destek Derneği'nin yardımlarıyla düzenlenen program kapsamında TEKNOFEST Azerbaycan’a yarışmacı olarak katılan Azerbaycanlı şehit çocukları, Beyoğlu Belediyesi'ne ait Kefken kamp alanında sosyal ve sportif faaliyetlerde bulundu.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını yakından tanıma fırsatı da bulan çocuklar T3 Vakfı, Bilişim Vadisi, Bilim Üsküdar, Bilim Beyoğlu, Baykar firması gibi yerleri de ziyaret etti. Azerbaycanlı kardeş çocuklarımız İstanbul’da eğlenceli ve eğitici beş güzel gün geçirdi. Gelecek nesiller için durmadan çalışan, gelişen ve büyüyen T3 Vakfı, Azerbaycanlı şehit çocukları için gerçekleştirilen bu özel program ile yine önemli ve anlamlı bir çalışmaya imza attı.