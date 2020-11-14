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Aktüel Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Berlin'de araç konvoyuyla kutlandı
Aktüel

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Berlin'de araç konvoyuyla kutlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 18:47:04 -
Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi Berlin'de araç konvoyuyla kutlandı

BERLİN (AA) - Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da elde ettiği zafer, Almanya’nın başkenti Berlin’de araç konvoyuyla kutlandı.

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için sürdürdüğü operasyonların başarıyla sonuçlanması Berlin’de yaşayan Azerbaycanlıları ve Türkleri mutlu etti.

Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nın yakındaki 17 Haziran Caddesi’nde toplanan Azerbaycanlılar ve Türkler araç konvoyu oluşturdu.

Araçlarını Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla süsleyen kalabalık daha sonra onlarca araçla kentte tur attı.

Konvoya katılan Nergiz Eleskerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ne hissettiğini hiç kimsenin herhangi bir dilde ifade edemeyeceğini belirterek, "Bütün kalbim titriyor. Bu sevinci yaşamak lazımdı sadece. Yürekten gelen o kadar temiz bir his bu. Bayraklarımızla bütün Berlin şehrini gezeceğiz. Berlin’deyiz ama özümüz Azerbaycan’da. Herkes bizim sevincimizi görsün. Görsünler ki 30 yıl sonra aldık bize layık olanı.” diye konuştu.

Batuhan Aras da Azerbaycan’ın elde ettiği zaferden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Topraklarımızı aldık. Karabağ Azerbaycan’dır” dedi.

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