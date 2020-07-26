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Gündem

Azerbaycan’dan Ukrayna desteğine ilişkin açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulayeva, Ermenistan ile yaşanan çatışmada Ukraynalı paralı askerlerin Azerbaycan tarafında savaştığına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Abdulayeva, “Bu hiçbir temele dayanmayan ve yanlış bilgi içeren asılsız bir iddia’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:27:00 -
Azerbaycan’dan Ukrayna desteğine ilişkin açıklama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdulayeva, Ukraynalı paralı askerlerin Azerbaycan tarafında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalara katıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek ülkesinin yabancı güçlerin desteğine ihtiyacı olmadığını kaydetti.

Leyla Abdulayeva, Sputnik’e yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada çıkan ‘Ukraynalı paralı askerlerin Azerbaycan tarafında çatışmalara katıldığı’ iddialarının asılsız olduğunu belirterek şunları ifade etti:

“Bu hiçbir temele dayanmayan ve yanlış bilgi içeren asılsız bir iddia. Azerbaycan, düşman güçlerinin askeri provokasyonlarını önlenmede ve uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğünü korumada herhangi bir yabancı gücün desteğine ihtiyaç duymayacak kadar güçlü ve profesyonel bir orduya sahip.”

Abdullayeva, ortaya atılan iddiaların aksine, Ermenistan’ın çatışmalarda Ortadoğu’dan getirdiği paralı askerleri kullandığını ve söz konusu dezenformasyonun da bununla bağlantılı olduğunu belirtti.

 

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