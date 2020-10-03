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Dünya Azerbaycan'dan seferberlik: Türkiye ekonomisi için...
Dünya

Azerbaycan'dan seferberlik: Türkiye ekonomisi için...

Azerbaycan milletvekili Ganire Paşayeva, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla takdir topladı. Paşayeva yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

Yeniakit Publisher
2020-10-03 22:01:00 -
Azerbaycan'dan seferberlik: Türkiye ekonomisi için...

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın sivilleri bombalyan Ermenistan'a yönelik askeri harekatına destek veren Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Azerbaycan'dan anlamlı bir hareket geldi. 

Türkiye'nin kayıtsız şartsız kardeş ülke Azerbaycan'a destek vermesi Azerbaycan Türkleri tarafından karşılıksız bırakılmadı.

Azerbaycan Türkleri'nden kampanya başlatıldı

Azerbaycan Millî Meclisi'nin 3., 4., 5., 6. dönem milletvekili Ganire Paşayeva, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama Azerbaycan Türkleri'nin Türkiye ekonomisi için yeni bir kampanya başlattığını açıkladı. Paşayeva yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu:

"Azerbaycan'da sosyal medyada yeni kampanya! Bundan sonra pazar ve marketlerde dikkat edecek, her zamankinden daha çok ve daha fazla Türkiye üretimi olan gıdalar ve mahsuller alacağız! Türkiye ekonomisinin güçlenmesine bizim de katkımız olmalı!"

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