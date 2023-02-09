Azerbaycan'da "Kederimiz kederimizdir Türkiye" anma töreni

Bir dakikalık saygı duruşu ile hayatını kaybedenlerin ruhları anıldı. Etkinliğe katılanlar yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'de yaşanan felaket nedeniyle yaşanan yasın sadece kardeşlerin değil, tüm Türk dünyasının yası olduğunu vurguladılar. Aynı kandan ve ruhtan kardeşlerimizin başına gelen trajedinin yüreğimizi kanattığı, her Azerbaycanlının elinden geldiğince yardım etmeye çalıştığı ifade edildi. Anma törenine TAİB Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Meclisi, Gençlik Kolları ve komuoyu temsilcileri katıldı.

Türkiye’ye ilk yardımı Azerbaycan yaptı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'ye yardımcı olunması için ilgili kurumlara talimat verdiği vurgulandı. Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı kurtarma ekipleri acilen Türkiye'ye doğru yola çıktı ve şu anda 725 kişilik bir ekip kurtarma operasyonlarında yer alıyor.

TAİB de yardım seferberliği başlattı

Cumhurbaşkanı Aliyev’in tavsiyeleri ve halkımızın inisiyatifiyle TAİB de yardım seferberliği başlattı. Depremin olduğu bölgeye bol miktarda giyecek ve yiyecek gönderiliyor.