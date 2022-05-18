Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı CJSC Başkanı TRT'de staj yapacak çalışanlarla görüştü
Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Başkanı CJSC Rövşen Memmedov, önümüzdeki günlerde TRT'de staj için Türkiye'ye gidecek olan AzTV çalışanları ile bir araya geldi.
YENİ AKİT / ANKARA
Görüşmede Memmedov, AzTV-TRT işbirliğinin tarihçesinden ve TV kanalları arasında imzalanan "yol haritası"nın faydalarına değindi. Değişim programının avantajlarına dikkat çeken CJSC Başkanı, Türkiye'ye gönderilecek çalışanlara tavsiyelerde bulundu ve başarılar diledi. AzTV-TRT işbirliği çerçevesinde, 23 Mayıs'tan itibaren iki hafta boyunca Azerbaycan Televizyonu'nun 6 çalışanı (muhabir, sosyal medya uzmanı, yönetmen, kameraman, ışık mühendisi, editör) TRT eğitimlerinde görev alacak. Yılsonuna kadar birkaç kişinin daha staj için Türkiye'ye gönderilmesi planlanıyor.