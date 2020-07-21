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Dünya

Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın İHA'larını avladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait 2 tane İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 09:47:00 -
Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın İHA'larını avladı

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Keşif uçuşları yapan İHA'lar düşürüldü

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, cephe hattının Ağdam bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde keşif uçuşu yapan bir İHA'nın da Azerbaycan askerlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.

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