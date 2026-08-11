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Yerel Ayva ağacı kavgası korkunç sonla bitti
Yerel

Ayva ağacı kavgası korkunç sonla bitti

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Ayva ağacı kavgası korkunç sonla bitti

Samsun'da ayva ağacı kesme meselesi yüzünden çıkan tartışmada 43 yaşındaki Mustafa Çam, amcası 73 yaşındaki İbrahim Çam’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yağbasan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Fransa'da yaşayan ve birkaç gün önce kente gelen Mustafa Çam, balkonda oturduğu sırada evinin yanındaki ayva ağacını kesen amcası İbrahim Çam ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Mustafa Çam, amcası İbrahim Çam'ı ruhsatsız tabancayla başından ve koltuk altından vurdu.

 

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çam, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sevk edildiği özel hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Tarafların aynı binada oturduğu ve daha önceden arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu iddia edildi.

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