Aytaç Kardüz kimdir nereli, hayatı kariyeri? Aytaç Kardüz öldü mü?
Türkiye'nin ilk haber spikerlerinden Aytaç Kardüz 80 yaşında vefat etti. Aytaç Kardüz’ün ölüm haberi sonrası, Aytaç Kardüz kimdir? Aytaç Kardüz nereli? Aytaç Kardüz kaç yaşındaydı? Aytaç Kardüz hastalığı neydi, ölüm nedeni nedir? Aytaç Kardüz ne mezunu? gibi sorular da merak konusu oldu
Türkiye'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Aytaç Kardüz'ün hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi.
80 yaşında vefat eden Aytaç Kardüz'ün cenazesi Bodrum'daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi. Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi.
Aytaç Kardüz kimdir?
1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti. Aytaç Kardüz yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosunda kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu. 1943 Ankara doğumlu olan Kardüz, 10 yıldır Urla Darüşafaka Yaşlı Bakım Evi'nde kalıyordu. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen Kardüz'ün uzun yıllar yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.