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Gündem Ayşenur Arslan yine yeniden rezil oldu! “Nasıl canım delirdinmi sen ilk 25'de bile değiliz”
Gündem

Ayşenur Arslan yine yeniden rezil oldu! “Nasıl canım delirdinmi sen ilk 25'de bile değiliz”

CHP’nin kanalı Halk TV’de atıp tutan Ayşenur Arslan bilgisi olmadan önce Türkiye aşılamada dünya ülkeleri arasında ilk 20-25’te bile değil deyip, sonra da “Özür dilerim düzeltmem yapmam lazım 7. sıradaymışız deyip” kıvırdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:39:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yalan siyaset üzerinden hükümeti hedef alan muhalefetin medyası da yalan ve iftira üretmeye devam ediyor.

CHP’nin kanalı Halk TV’de yaptığı programlarda hiç bir bilgisi olmadığı konularda bile kemalistleri gazlamak adına açıkca yalan söylemekten geri durmayan Ayşenur Arslan yine rezil oldu. 

Çark etti

Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını karalamak isteyen Ayşenur Arslan bilgisi olmadan önce "Türkiye aşılamada dünya ülkeleri arasında ilk 20-25’te bile değil" dedi.

Arslan karşısındaki kişinin Türkiye'nin başarısını vurgulayınca ''Hayır hayır hayır .... Nasıl canım delirdinmi sen ilk 25'de bile değiliz'' ifadelerini kullandı. Sonra da “Özür dilerim düzeltmem yapmam lazım 7. sıradaymışız deyip” kıvırdı.

Türkiye’nin nüfusa göre diğer ülkeleri geride bıraktığı aşılama sıralaması üzerinden iftira atmaya çabalayan Arslan yine kendisini rezil etti.

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