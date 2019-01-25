Ayşen Gruda'nın cenazesinde ilginç kavga! "Gazeteciler çekince izin veriyorsunuz"

Ayşen Gruda'nın cenaze namazı, Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Camiye oyuncular da geldi. Demet Evgar'ın da aralarında olduğu oyuncularla birçok kişi fotoğraf çekilmek istedi.

Fotoğraf çekme taleplerine cevap vermeyen Demet Evgar’a bir kadın, "Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz! Ne olacak çocuklar fotoğraf çekilse" diye tepki gösterdi.

"Gazeteciler çekiyor, bir şey demiyorsunuz"

Posta'nın haberine göre, Demet Evgar sessiz kaldı, bir başka oyuncu Işıl Yücesoy kadına cevap verdi. Kadının talebine kızan Yücesoy, “Siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun” diye tepki gösterdi.

Bu sözlerden sonra "Gazeteciler çekiyor, bir şey demiyorsunuz. Biz sizi çekince sinirleniyorsunuz" diye bağırışmalar yaşandı.