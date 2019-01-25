0553 313 94 23

Ayşen Gruda'nın cenazesinde ilginç kavga! "Gazeteciler çekince izin veriyorsunuz"

Ayşen Gruda öldü, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazında fotoğraf çekme kavgası çıktı. Bir oyuncuyla fotoğraf çekilmek istenen vatandaş, ret cevabı alınca, söz konusu oyuncuya kızarak, "Gazeteciler çekince izin veriyorsunuz" dedi.

25 Ocak 2019 Cuma 16:10
Ayşen Gruda'nın cenazesinde ilginç kavga! "Gazeteciler çekince izin veriyorsunuz"

Ayşen Gruda'nın cenaze namazı, Zincirlikuyu Camii'nde kılındı. Camiye oyuncular da geldi. Demet Evgar'ın da aralarında olduğu oyuncularla birçok kişi fotoğraf çekilmek istedi.

Fotoğraf çekme taleplerine cevap vermeyen Demet Evgar’a bir kadın, "Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz! Ne olacak çocuklar fotoğraf çekilse" diye tepki gösterdi.

"Gazeteciler çekiyor, bir şey demiyorsunuz"

Posta'nın haberine göre, Demet Evgar sessiz kaldı, bir başka oyuncu Işıl Yücesoy kadına cevap verdi. Kadının talebine kızan Yücesoy, “Siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun” diye tepki gösterdi.

Bu sözlerden sonra "Gazeteciler çekiyor, bir şey demiyorsunuz. Biz sizi çekince sinirleniyorsunuz" diye bağırışmalar yaşandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 16:10
  1. Ayşen Gruda
  2. Demet Evgar
  3. cenaze

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekrem İmamoğlu CHP'li başkana çaktı: Ocağa borcunuz mu var?
    1. Ekrem İmamoğlu CHP'li başkana çaktı:..
    2. ABD’li kurumun 2019 tahmini: İki..
    3. Tahliye olan Alparslan Kuytul'dan ilk..
    4. "Göbeklitepe Yılı"nın yol haritası..
    5. Çalışmayan anneler doğum parası..
    6. Ahmet Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl..
    7. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    8. İzmir'de minibüsün çarptığı kadın..
    9. Yunanistan Parlamentosu, Makedonya ile..
    10. Mustafa Akıncı Bakan Çavuşoğlu'nu..
    11. Kilis'te kapak tamiri için baraja..
    12. 2018'de evcil hayvan ürünlerinde en..
    13. Trabzonspor'un Başkanı hastaneye..
    14. Siyah sarımsak nedir? Beyaz..
    15. Göztepe'nin yapacağı altyapı tesisine..
    16. Fahrettin Altun'a yeni görev
    17. Erdoğan'ın işaret ettiği Adana..
    18. Fırat Altunmeşe kimdir nerelidir?..
    19. Potada Galatasaray'a isim sponsoru
    20. Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    CHP ve İYİ Parti'nin elindeki anket kahkaha attırdı!
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    'Dünyada böyle bir olay yok' Binlercesi TIR'lara yüklenerek yola çıktı
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde