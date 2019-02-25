0553 313 94 23

Ayşe Kulin okurlarıyla buluştu

Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin Eskişehirli okurlarıyla Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen imza gününde bir araya geldi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:37
Ayşe Kulin okurlarıyla buluştu

Gazeteci-Yazar Ayşe Kulin Eskişehirli okurlarıyla Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen imza gününde bir araya geldi. Hamamyolu Açık Hava Kütüphanesinde gerçekleşen imza gününe, Eskişehir’liler büyük bir ilgi gösterdi.


Önemli yazar ve gazetecileri Eskişehirlilerle buluşturan Odunpazarı Belediyesi, bu kez ünlü gazeteci ve yazar Ayşe Kulin’i düzenlenen imza gününde Eskişehirli sevenleriyle bir araya getirdi. Hamamyolu’nda bulunan Sanat Köprüsü altındaki Açık Hava Kütüphanesi’nde okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan ve kitaplarını imzalayan Kulin, gösterilen ilgiye teşekkür ederek Eskişehir’i çok beğendiğini ifade etti.Eskişehir’de yaşadığınız için çok şanslısınız diyen Kulin, “Daha önce gezme fırsatını bulamamıştım, bugün Odunpazarı’nı gezdim ve çok beğendim. El işlerine hayran kaldım. Çeşitli cam eşyaları ve şal aldım, çibörek yedim. O kadar mutlu oldum ki anlatamam” dedi.


Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan Uğur Mumcu Parkı’na da uğradığını belirten Kulin, orada da geçmişi yad ederek o acı günleri anımsadığını söyledi. Kulin: “Eskişehir’den mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Eskişehir Türkiye’nin iftihar ettiği bir şehir gerçekten, sizleri Eskişehirli olduğunuz için tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ayşe Kulin’in çok değerli ve özel bir yazar olduğunu belirten Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kendisi ve eşi Türküz Kurt’un Kulin’in kitaplarını beğeniyle okuduğunu dile getirdi. Değerli ve özel isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Başkan Kurt, “Biliyorsunuz biz Türkiye’nin en çok kütüphane açan ilçe belediyesi olarak kitap ve okumaya teşvik adına büyük bir başarı gerçekleştirdik. İnsanlar okusun, farklı bakış açıları yakalasın, yaşadıkları toplumu, dünyayı, insanları daha yakından keşfetsin, tanısın istiyoruz. Toplumun okumakla gelişeceğine inanıyor ve bu uğurda büyük çabalar harcıyoruz. Kütüphanelerimiz arasında burada olduğu gibi açık hava kütüphaneleri de var. Parklarımızı gezen insanlar ister parkta isterse istedikleri kitabı alıp evinde okusun ve geri getirsin istiyoruz. Ne mutlu ki bugüne kadar açık hava kütüphanelerimizde tek bir kitap eksilmediği gibi 1 kitap alıp okuyan 2 kitap geri getirdi. Bu da Eskişehir insanının kendilerine sunulan hizmeti sahiplendiğinin ve gelişmişliğinin bir göstergesidir. Demek ki doğru işler yapıyoruz. Demek ki okumaya teşvik adına iz bırakacak hamleler yapmışız. İnşallah yeni dönemde de kütüphane sayılarımızı artırmaya ve farklı insanların ilgisini daha da çekecek tematik kütüphaneler açmaya devam edeceğiz. Kulin’e de davetimizi kırmayıp geldiği için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.


Başkan Kurt, Kulin’in “Son” isimli kitabını da kendisi ve eşi Türküz Kurt için imzalatmayı da ihmal etmedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 15:37
  1. kitap
  2. odunpazarı
  3. imza günü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    1. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    2. Batı Şeria’da Abbas'a destek..
    3. Hilmi Deler kimdir kaç yaşında? | Çok..
    4. "Türkiye'mizin bir ulusal stratejik..
    5. "Türkiye erozyonla mücadelede lider"
    6. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    7. Dünya devinden Türkiye açıklaması:..
    8. Balıkesir Kültür Evi açılışı Ankara’da..
    9. YTB'nin Diaspora Gençlik Akademisine..
    10. Cadde ortasında alacak verecek kavgası..
    11. Hamza Yazıcı kimdir kaç yaşında? | Çok..
    12. Eski Yargıtay üyesi Mustafa Akkuş'a 10..
    13. Avrasya Eğitim Zirvesi nedir? 4...
    14. Atatürk Üniversitesi ile FMV Işık..
    15. Kocaeli'deki yeğen cinayetine tutuklama
    16. ÖSYM resmen duyurdu: 21 Nisan'da..
    17. Altının kilogramı 227 binliraya..
    18. Eda Nur Hancı kimdir kaç yaşında? |..
    19. Ayşegül Yılmaz kimdir kaç yaşında? |..
    20. İran'da emeklilerden "tazminat"..
    21. Sivas’ta 120 bekçi göreve başladı
    22. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    23. Tartıştığı akrabalarına gece kulübünde..
    24. Başkan Çerçi Forum Magnesia’daydı
    25. Adıyaman Üniversitesinde stratejik..
    26. Isparta’da Vergi Haftası etkinlikleri
    27. GSS ve SGK prim borçlarını..
    28. Turgutlu’nun Cumhuriyet Caddesi..
    29. Başkan Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr...
    30. Futbol: TFF 3. Lig
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler