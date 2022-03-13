Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir? Aynısefa bitkisi, yağı, kremi neye iyi geliyor?

Aynısefa bitkisi nedir?

Ana vatanı Akdeniz kıyıları ve Avrupa olarak bilinse de aynısefa bitkisi her coğrafyada yetişebilen, turuncu çiçekli bir bitkidir. Uzun senelerdir bilinen yağlardan biri aynısefa yağıdır. Cilt kuruluğuna iyi gelmesi, tırnak mantarına iyi gelmesi gibi pek çok durum için sıklıkla kullanılır. Büyükçe bir papatya gibi görünen bu bitki özellikle cilt için çok faydası olan bir bitkidir. Türkiye’de bolca üretilen bitkilerden biridir. Özellikle tıbbi ilaç yapımında kullanılmaktadır. Aynısefa bitkisinin yağı ve kremi kullanılarak birçok sorunun çözülmesi mümkündür.

Aynısefa kremi; lokal uygulama yapılan ve birçok cilt hastalığında faydalı olan bir keremdir. Sivilce, siyah noktalar ve akne tedavisinde kullanılır. Sedef ve sulu sedef hastalığı ve egzama hastalığını destekleyici iyileştirme özelliği bulunmaktadır.

Aynısefa kremi evde nasıl yapılır?

Ocağa su dolu bir sos tenceresi koyun ve kaynatın. Balmumunu cam kaseye alın ve kaynayan tencerenin üstüne koyup eritin. Sıvı hale gelen balmumunun üzerine 100 ml aynısefa yağını ekleyin ve iyice eridikten sonra malzemeyi homojen hale getirmek için karıştırıp ocaktan alın. Birkaç dakika soğumasını bekleyin.

Aynısefa yağı nedir?

Aynısefa yağı kimyasal içerik olarak yüzde yirmi beş oranında Alfa cardinol içermektedir. Geriye kalan kimyasal içeriği ise bitkinin işlevleri arasında yer almakta olan flavonoidler gibi birçok çeşit organik bileşikler içerir. Hoş bir kokusu canlı rengi olan aynısefa çiçeğinden elde edilen yağa aynısefa yağı denilmektedir.

Aynısefa yağı nasıl yapılır ve elde edilir?

Evde aynısefa yağı hakiki olan bir zeytinyağı ile kolaylıkla elde edilebilir. Bir litre kadar zeytinyağının içine, 20 ila 25 adet aynısefa çiçeği eklenir. Elde edilen bu karışım doğrudan güneş gören bir yere konulur. Bu aşamadan sonra yaklaşık 3 hafta kadar bir süre beklenir. Bu 3 haftalık bekleme sürecinde günlük olarak bu karışım çalkalanmalıdır. 3 haftanın ardından doğal bir cilt losyonu elde edilecektir.

Aynısefa yağı ne işe yarar?

Bebeklerin hassas olan ciltlerini nemlendirir ve canlılığını korur.

Yara izlerinde görünür şekilde azalmalar meydana getirir.

Variköz venleri, bacak ülserleri ve vasküler omurgaları azaltır.

İltihaplanma yapan böcek ısırıklarını tedavi eder.

Yanıkları iyileştirir.

Egzamayı tedavi eder.

Morluk görünümünün hafiflemesini sağlar.

Tıraş sonrasında cildi rahatlatır.

Saçlarda kepek oluşumunu azaltır.

Aynısefa yağı neye iyi gelir?

Doğal bir antiseptik özelliğe sahiptir. Vücutta bulunan enfeksiyonların gelişimini engeller. Sindirimin rahatlamasını sağlar. Bağırsaklar için faydalıdır. Bağırsaklarda meydana gelen hastalıkları iyileştirir. İdrar söktürücü özelliği bulunur. Tırnak mantarına çok iyi gelir.

Aynısefa yağı uzun yıllardır bilinen ve kullanılan bir yağdır. Merhemlerde, balsamlarda, losyonlarda veya dudak balsamlarında sıklıkla kullanılan yağ pek çok önemli sağlık yararına sahiptir. Genellikle çürükler, yaralar, egzama veya diğer cilt iltihapları için kullanılan aynısefa yağı, mantar önleyici, antienflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Aynısefa yağının faydaları nelerdir?

– Bağışıklık sistemini güçlendirir.

– Mide ağrılarını hafifletir.

– Gastrit ülser ve reflü gibi sorunların tedavisinde yardımcı olur.

– Kadınların özel dönemimdeki ağrıları azaltır.

– Hemoroide (basur) iyi gelir.

– Vücutta bakteri ve enfeksiyon gelişimini önler.

– İdrar söktürücü özelliği vardır.

– Sindirim sistemini rahatlatır.

– Tırnak mantarını tedavi eder.

– Saçlara bakım yapar.

– Kuru kafa derisini nemlendirir.

– Kuru ciltleri nemlendirir.

– Cilt yaralarına iyi gelir.

– Sivilce ve aknelere karşı etkilidir.

– Güneş yanıkları için etkilidir.

– Ciltte kaşıntı, kızarıklık, hassasiyet ve şişme gibi sorunları gidermek için yardımcı olur.

– Küçük kesikleri iyileştirir.

– Varislere fayda sağlar.

– Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

– Cilt üzerinde meydana gelen morlukları azaltır.

– Ciltteki kollajen üretimini artırır.

– Bebek bezinin neden olduğu pişikleri iyileştirir.

Aynısefa bitkisinin faydaları

* Aynısefa, böcek ısırıkları, çürükler, kabarcıklar, kesikler ve uçuklar dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek herhangi bir yaranın iyileşmesinde yarar sağlar. Ayrıca, güneş yanığı dahil olmak üzere küçük yanıkların tedavisinde de etkilidir.

* Aynısefa yara ve yanıklarda etkili olmasının yanı sıra, ülser, mide ekşimesi veya irritabl bağırsak sendromu gibi mide sorunlarında da etkilidir. Bağırsak duvarını onararak sindirimi iyileştiren koruyucu bir etkiye sahiptir ve rahatsızlığı giderir.

* Aynısefa kuru, kaşıntılı veya tahriş olmuş cildi nemlendirerek korunmasına yardımcı olur.

* Aynısefa’nın cilt kırışıklıklarının gelişimini yavaşlatmaya yardımcı olduğu bulunmuştur. Aynısefa’daki antioksidanların ve anti-enflamatuar bileşiklerin, cilt hücrelerindeki oksidatif strese karşı önemli ölçüde koruduğu bulunmuştur. Oksidatif stres, yaşlanma sürecinde ve çeşitli hastalıkların gelişiminde büyük rol oynar. Aynısefa cildi nemli ve sağlıklı tutmasını sağlar.

* Aynısefa bitkisi sivilce, akne ve kara lekeleri tedavi etmekte oldukça başarılı olmasının yanı sıra ayak mantarı tedavisinde de etkilidir. Özellikle kaşıntılı ayak mantarı rahatsızlıklarını birkaç haftada iyileştirir.

* Aynısefa kas spazmlarını hafifletmek için geleneksel olarak kremlerde ve losyonlarda kullanılır. Kasları gevşetme kabiliyeti nedeniyle bu bitki, menstrüel kramp, ishal ve spazm veya burkulmalar için de faydalıdır.

* Bebek bezlerinden kaynaklanan isiliklerin lokal tedavisinde etkilidir.