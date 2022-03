Aynısefa bitkisinin faydaları nelerdir? Aynısefa bitkisi, yağı, kremi neye iyi geliyor?

Turuncu rengiyle her bahçede kendini belli eden aynısefa çiçeği ilaç ve kozmetik alanında kullanılan bir bitkidir. Oldukça dayanıklı ve güçlü bitkidir. Akdeniz Bölgesine özgü aynısefa killi toprağın, kumlu arazinin olduğu her yerde yetişebilir. Çiçekleri hemen hemen her cilt problemi için kullanılan aynısefa yağının faydaları nelerdir? Aynısefa yağı neye iyi geliyor?