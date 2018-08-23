Aynı fiyattan daire satılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre mesken binaları açısından lüks inşaatlar için metrekare normal inşaat maliyet bedellerinin asgari ve azami sınırları bin 341.59 lira ile 2 bin 940.71 lira, birinci sınıf inşaatlar için 566.17 lira ile bin 966.55 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 398.84 lira ile bin 332.37 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 134.72 lira ile 907.45 lira, basit inşaatlar için 64.10 lira ile 409.25 lira arasında belirlendi.

BÜYÜK KAZANÇ FIRSATI

İstanbul genelinde inşaatı bitmiş olup sahibini bekleyen konut sayısının iki yüz bin düzeyinde olduğunu dile getiren gayrimenkul uzmanları, markalı bir konut projesinden metrekaresi 3 bin lira düzeyinden satın alınacak her dairenin alıcısı büyük bir kazanç olduğunu dile getiriyor. İstanbul’da ucuz konut deyince ilk akla gelen bölgelerin başında Esenyurt, Arnavutköy, Sultanbeyli geliyor.

KİRASI DA CAZİP

İl genelinde tapu işlemlerinin en çok yapıldığı Esenyurt ilçesinde markalı konut projeleri üreten firmalar arasındaki rekabet en çok alıcılara yarıyor. İlçe genelindeki stoka dikkat çeken uzmanlar, özellikle anahtar teslim konutlarda kira getirilerinin 1+0 dairelerde 700 lira seviyesinden başladığını, bunu dikkate alan bir yatırımcının minimum 130- 150 bin lira aralığında satın alacağı bir dairenin gelecekte hem rayiç olarak hem de kira getirisi olarak kazançlı bir noktaya getirebileceğini kaydediyor.

DEĞERDE ÇOK YÜKSEK OLANLAR DA VAR

Türkiye genelinde konut ortalama metrekare değerlerine göre en pahalı olan yerler arasında İstanbul’un Beşiktaş 14 bin 270 lira ve Sarıyer ilçesi 11 bin 350 lira ile başı çekiyor. Ankara’da ise fiyatlar hâlâ makul seviyelerde. Diğer iller bünyesinde ise Bodrum gözde olurken bu ilçede metrekare fiyatları 8 bin 104 liraya kadar çıktı.