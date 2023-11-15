Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren kiralık bir ev ilanı gündem oldu. Ev adı altında adeta bir harabeyi andıran yere aylık kira bedeli olarak 4 bin TL istendi. Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.

Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.

Öte yandan sosyal medyada evi gören vatandaşlar ilana tepki gösterdi.

'Böyle bir yerde oturulmaz' ya da 'Kirası nasıl 4 bin TL olur?' yorumları yapıldı.

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Son olarak evle ilgilenen emlakçı kendisinin de yaşanan durum karşısında şaşkın olduğunu, ancak evi görmek için gelip bakanların bulunduğunu da söyledi.