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Gündem Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!
Gündem

Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-11-15 12:04:00 -
Aylık 4 bin TL kira istenen evi görenin ağzı açık kaldı!

Şişli'de aylık 4 bin TL kira istenen yıkık dökük evi görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da görenleri hayrete düşüren kiralık bir ev ilanı gündem oldu. Ev adı altında adeta bir harabeyi andıran yere aylık kira bedeli olarak 4 bin TL istendi. Şişli Feriköy'deki evde bir oda, bir banyo ve az bir şey mutfak olduğunu gösteren emlakçı, mutfakta sadece musluk olduğunu belirtti.

İlana koyulan ev hayrete düşürdü! Adeta harabe! Kirası bakın ne kadar? - Resim: 3

Kullanım alanı 15 metrekare olan ve görüntüsü evden çok harabeyi andıran yerde mutfak, salon ve banyo aynı alanda bulunuyor.

Öte yandan sosyal medyada evi gören vatandaşlar ilana tepki gösterdi.

'Böyle bir yerde oturulmaz' ya da 'Kirası nasıl 4 bin TL olur?' yorumları yapıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlana koyulan ev hayrete düşürdü! Adeta harabe! Kirası bakın ne kadar? - Resim: 2

Son olarak evle ilgilenen emlakçı kendisinin de yaşanan durum karşısında şaşkın olduğunu, ancak evi görmek için gelip bakanların bulunduğunu da söyledi.

İlana koyulan ev hayrete düşürdü! Adeta harabe! Kirası bakın ne kadar? - Resim: 1

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

yok işilide değil hatayın dağında bile böyle ev yok. adam üste vereceğim demiştir siz yanlış anladınız.
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