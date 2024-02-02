Ayla'yı canlandıran küçük kızın son hali şaşırttı!

Ayla filminde Ayla'yı canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali görenleri şaşırttı. İşte sevilen filmde rol alan çocuk oyuncunun son hali...

2017 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Ayla filminde 'Ayla' karakterini canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali merak ediliyor.

Yayınlandığı dönem gerçek hikayesiyle herkesi etkisi altına alan Ayla filmi bir çok ödüle layık görülmüştü.

Ayla filminde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Filmde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol'un ise son hali merak ediliyor.

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Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Kim Seol'un genç bir kız olması herkesi duygulandırdı.

İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...

AYLA FİLMİNİN KONUSU

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir.

Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar.