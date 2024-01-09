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Gündem Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı
Gündem

Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 12:51:00 -
Aylarca ‘Ceza geliyor ceza’ diye yazıp durdular! Oda tv ve türevleri avucunu yaladı

Oda tv ve muhalif medya organları aylarca "Halkbank'a büyük ceza geliyor, Türkiye zor duruma düşecek" diyerek kara propaganda yapmıştı. Halkbank hakkındaki davadan beraat etti.

Halkbank, ABD'de 27 Mart 2020 tarihinde Banka hakkında açılan Owens davasının nihai olarak düştüğünü açıkladı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bilindiği üzere, ABD'de bir grup müşteki tarafından Bankamız aleyhine 27 Mart 2020 tarihinde açılan tazminat talepli birinci hukuk davası (Owens davası), önce ABD Güney New York Bölge Mahkemesi (Bölge Mahkemesi), ardından Birleşik Devletler İstinaf Mahkemesi İkinci Dairesi (İkinci İstinaf Mahkemesi) nezdinde yargı yeri uygunsuzluğu gerekçesiyle reddedilmiş ve akabinde müştekiler tarafından ABD Yüksek Mahkemesi nezdinde temyiz etmek üzere 30 Ağustos 2023 tarihinde başvuruda bulunulmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 5 Ocak 2024 tarihinde temyiz başvurusunu ele almış ve 8 Ocak 2024 tarihinde müştekilerin talebini reddettiğine dair kararını yayımlamıştır. Buna göre 27 Mart 2020 tarihinde Bankamız hakkında açılan Owens davası nihai olarak düşmüştür. Kararın Bankamıza, yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını dileriz.

Diğer taraftan, 26 Temmuz 2023 tarihinde açılan tazminat talepli ikinci hukuk davası (Hughes davası) ve 15 Ekim 2019 tarihli ceza davası ile ilgili hukuki süreçler devam etmektedir.

Davanın düşmesi ile ilgili kararı Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Oda tv'ye değerlendirdi. Atilla "Bunlar mesnetsiz ve yersiz davalar. Gerçekte varolmayan mağdurlar çıkarmaya uğraşıyorlar. Konu İran'la alakalı olduğu için İran'dan birilerini bulmaya çalışarak mağdur gibi göstermeye çalışıyorlardı. Mahkeme de bu durumun anlamsız olduğunu anlamış olacak ki davayı düşürdü" dedi.
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Mayıs 2018'de ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, tahliye edilmişti.

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