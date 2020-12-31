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Aktüel Aykut Kuşkaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Aykut Kuşkaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 10:08:40 -
Aykut Kuşkaya AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Müzisyen Aykut Kuşkaya, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seslendirdiği "Gönüller Yapmaya Geldim", "Nereye Kadar", "Yakarış" ve "Sultan" gibi eserlerle tanınan sanatçı, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

"Haber" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafını seçen Kuşkaya, "yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam", "spor"da ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

- Seçtiği fotoğrafları şarkı sözlerinden alıntılarla değerlendirdi

Seçtiği fotoğrafların her birine şarkı sözlerinden alıntılarla değerlendirmede bulunan sanatçı, "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için "Anne bak, üşüyorum / Isınmak istiyorum / Kucağın nerde anne / Şefkatin nerde?.." ifadesini kullandı.

"Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğraf için "Rüyalarda yükselen sımsıcak umutlar var / Dillerde bin bir hece, bakışlarda yakarışlar / Kimi zaman en mutlu, boşlukta zaman zaman / Yaşıyoruz sadece, kimselere yük olmadan!" diyen Kuşkaya, "6 güzel adam" karesi için de "Ölüme nişanlıydım dünyaya geldiğimde / Annem babam mutlu, bende gözyaşı / Büyüdüm çocuk oldum, arkadaşlar buldum / Bilirsiniz, ilk çocukluk telaşı..." değerlendirmesinde bulundu.

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