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Aykut Kocaman yeni takımıyla çalışmalara başladı

Süper Lig ekiplerinde Atiker Konyaspor ile ile anlaşan teknik direktör Aykut Kocaman, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 19:13
Aykut Kocaman yeni takımıyla çalışmalara başladı

Atiker Konyaspor'un yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak Atiker Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil beyazlıların yeni teknik direktörü Aykut Kocaman, takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Aykut Kocaman'ın antrenmandan öncesi tesislerde oyuncularla bir araya geldiği öğrenildi. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman salonda yapılan Core ve kuvvet çalışması ile başladı. Oyuncular sahada çabukluk ve koordinasyon çalışmasının ardından tempolu koşu ve pas çalışması yaparken çalışma çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado ile Selim Ay'ın yanı sıra ülke milli takımlarında bulunan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Nejc Skubic ve Abdou Razack Traore'in katılmadı.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 19:13
  1. Atiker Konyaspor
  2. Süper Lig
  3. Aykut Kocaman
  4. Serkan Kırıntılı
  5. Deni Milosevic
  6. Nejc Skubic
  7. Abdou Razack Traore

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