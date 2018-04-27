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Aykut Kocaman uyardı! "Artık tahammülüm yok"

Derbi haftasını fırsat olarak gören Fenerbahçe'de teknik direktör Kocaman, yarınki Kasımpaşa engelini yüksek takım konsantrasyonu ile aşacaklarına inanıyor.

27 Nisan 2018 Cuma 20:19
Aykut Kocaman uyardı! "Artık tahammülüm yok"

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'dan bireysel hata uyarısı geldi.
 
Tecrübeli teknik adam üstüste alınan galibiyetlere rağmen bu sezonun en büyük sıkıntısı olarak göze batan kişisel hataların son haftalarda artmaya başlamasından oldukça şikayetçi.
 
Oyuncuları ile bireysel toplantılar gerçekleştiren ve video analizlerle hatalarını gösteren Kocaman, son dört haftada hiç kredileri olmadığını ve telafisini yapamayacakları hatalara tahammülünün kalmadığını söyledi.
 
Özellikle savunma oyuncularının dikkatini çeken Aykut Kocaman, özellikle kendileri atağa çıkarken rakibe gol pozisyonuna sebebiyet vermemek adına daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi.
 
Derbinin oynanacağı bu hafta rakipleri ile arayı kapatmak için önemli bir fırsatın önlerine geleceğini hatırlatan Kocaman, Kasımpaşa engelini yüksek takım konsantrasyonu ile aşmaları gerektiğini anlattı.
 
Kupada Beşiktaş ile oynadıkları maçın yankı ve spekülasyonlarının artık kendilerini ilgilendirmediğini oyuncularına ifade eden Aykut Kocaman son düzlükte tüm maçlarını kazanıp iki kulvarda da elde edebilecekleri maksimum başarıyı hedeflediklerini söyledi.
 
Kasımpaşa maçı öncesi sarı lacivertli takımda kadronun bozulmaması beklenirken, sakat veya cezalı oyuncunun da bulunmaması Kocaman'ın yüzünü güldürüyor. (Bein Sports)
 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 20:19
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