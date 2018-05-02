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Aykut Kocaman istifa ediyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin bitimine günler kala flaş bir karar aldı...

02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:33
Aykut Kocaman istifa ediyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yaklaşan kongre öncesi iki başkan adayının da teknik direktör seçiminde özgür olabilmesi için istifasını verecek.

KONGRE İÇİN İSTİFA EDECEK İDDİASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kongrede hangi aday seçilirse seçilsin kendi ile çalışmak istememe ihtimalini düşünerek istifasını verip beklemeye geçecek.

Kongre süreci sonrası eğer yeni seçilecek başkan Aykut Kocaman ile çalışmak isterse Kocaman devam edecek. Milliyet

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 19:33
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