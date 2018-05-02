Aykut Kocaman: Galatasaray'ın puan kaybetme şansı var

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman’ın umudu hala devam ediyor… önce Başkşehir karşısında Pazar akşamı da Beşiktaş karşısında Galatasaray’ın kazanmasını bekleyen Kocaman son 270 dakika kalmasına rağmen “şansımız devam ediyor” iddiasını tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, “maç berabere bitse Başakşehir lider olur, bir daha kaybetmezdi. Beşiktaş kazansaydı maçları çok kolaydı, yine bırakmazdı. Ama Galatasaray son 3 haftada 2’si derbi bir tanesi de hayati önemde 3 maça çıkacak. Malatyaspor’u sahasında yense bile Akhisar ve Göztepe maçlarını kazanacağının garantisi yok. Son ana son saniyeye kadar dişimizi sıkıp kalan üç maçımızı da kazanmalıyız” sözlerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nden uzak 10. sezon korkusu

Aykut Kocaman’ın aksine Fenerbahçe camiasında tam anlamıyla bir karamsarlık durumu hakim… geride kalan son 3 haftada 3 maçın da kazanılmasının kendilerine bir şey kazandırmayacağı görüşü hakim. Bundan sonra ne Başakşehir ne de Galatasaray’ın puan kaybetmeyeceği fikri moral motivasyonu dibe çekiyor. Bu da ilk ikiye girme şansının elden kaçması ve Şampiyonlar Ligi’nden bir kez daha uzak kalınması olarak yorumlanıyor. En son 2008-09 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne giden Fenerbahçe bu sezonda da bu hedefine ulaşamazsa 10’uncu sezonunu yaşayacak.