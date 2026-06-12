Ayı ve yavruları nara atan adamdan arkalarına bakmadan kaçtı!

Sivas’ta bir vatandaş arazide gezinen anne ayı ve 3 yavrusunu görüntüledi. Vatandaşın seslendiği ayılar korkup kaçarak gözden kayboldu.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaşayan Halil Bozkurt, Ahmethacı köyü mevkiinde arazide gezinen ayıyı fark etti. Yavru ayıyı gören Bozkurt, anne ve 2 yavru ayının daha olduğunu gördü. Ayı ailesini cep telefonu kamerasıyla kaydeden Halil Bozkurt, ayılara bağırdı. Yavrularıyla birlikte çalılıklara ilerleyen anne ayı, bir süre sonra korkup yavrularıyla birlikte gözden kayboldu.

İlk kez bu kadar yakından bir ayı gördüğünü ifade eden Halil Bozkurt, "Ahmethacı köyünde misafirim gelmişti. Köyde gezintiye çıkmak istedik. O sırada araç içerisindeyken yavru ayıyı gördük. Telefonla çekmek istedik ve 3 tane daha ayı olduğunu fark ettik. Ses çıkardığımızda yavrusunu korumaya aldı. Zara’da böylesi şeyler görmek çok güzel" dedi.