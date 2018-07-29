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Ayew'den sonra bir transfer daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Slimani'yi gündemine aldı.

29 Temmuz 2018 Pazar 13:43
Ayew'den sonra bir transfer daha! İşte Fenerbahçe'nin yeni forvet adayı

Andre Ayew transferinin ardından 7 Ağustos'taki Şampiyonlar Ligi 3. ön elemesindeki Benfica maçına kadar Fenerbahçe'de bir oyuncunun daha takıma katılımı için çalışmalar hızlandırıldı.

Sarı-lacivertlilerde hem forvet hem stoper için çalışmalar çift yönlü olarak sürerken, bu hafta içi yeni golcü konusunda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor. Yönetim Vincent Janssen'i tekrar kiralamak için bonservisini elinde bulunduran Tottenham'ın indirim yapmasını bekliyor. Kiralama bedeli istenen seviyeye gelirse, Janssen 1 yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

CEZAYİRLİ AS KADRODA YOK!

Janssen'in olmama ihtimaline karşılık alternatif hazırda tutuluyor. Bu isim Islam Slimani...

Leicester'a büyük umutlarla transfer olmasına karşın isteneni veremeyen Slimani, geçtiğimiz sezonun devre arasında Newcastle kulübüne kiralanmıştı. Cezayirli golcünün bu yıl da as kadroda düşünülmediği ve Leicester tarafından kiralık olarak gönderileceği öğrenildi. Fenerbahçe bu konudaki pazarlıklarını da sürdürüyor. Ancak sarı-lacivertlilerin önceliği Vincent Janssen. (Sabah)

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 13:43
  1. Fenerbahçe
  2. islam slamani
  3. Leicester City
  4. İngiltere Premier Lig

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