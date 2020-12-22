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Aktüel Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 09:29:14 -
Aydın'da Türk kara sularına itilen 26 sığınmacı kurtarıldı

İZMİR (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 26 sığınmacı, karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı açıklarında can salı içerisinde yabancı uyruklular olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 26 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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