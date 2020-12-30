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Aktüel Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu
Aktüel

Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:13:37 -
Aydın'da otomobilin kapısına gizlenmiş 10 tabanca bulundu

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobile gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Umurlu Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki aramada sağ ön kapıya zulalanmış 10 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

Otomobildeki N.E. ve A.Ö. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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