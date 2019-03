Aydın yerel seçim sonuclari 2019 | Aydın ilçeleri yerel seçim sonuçları Cumhur İttifakı Millet İttifakı oy oranları

Aydın 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları son dakika. 2019 yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir belediye başkanı olmak için nefesler tutuldu. AK Parti Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı), CHP Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı) Aydın’ı beş yıllığına yönetmek için milletin karşısına çıktı. Tercihini sandığa yansıtan Aydınlı seçmen 2019 yerel seçiminde kimi tercih etti? Aydın yerel seçim sonuçları 2019, Aydın Efeler yerel seçim sonuçları 2019, Aydın Nazilli yerel seçim sonuçları 2019, Aydın belediyesi il genel meclis üyesi seçim sonuçları merak ediliyor. İşte Aydın büyükşehir belediyesi seçim sonuçları 2019 ile Aydın ilçeleri seçim sonuçları 2019 YSK.

Türkiye nefesini tuttu 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçlarına kilitlendi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için seçmenler sandık başında. 57 milyon seçmen yarın 194 bin 390 sandıkta tercihini ortaya koyacak. Bebek katili eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçimlere başta İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok il ve ilçelerde CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin (Millet ittifakı) adaylarını destekleme kararı verdi. Terör partisi HDP ise buna karşılık belediye meclis üyesi listelerinde Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda HDP/PKK'lı isimlere listelerde yer verdi. Millet ittifakının belediye meclis üyesi listelerinde CHP 229, Saadet Partisi 82, İYİ Parti ise terörle ilgili kaydı olan 29 ismi yer aldı.

Türkiye 31 Mart yerel seçim sonuçlarına şimdiden odaklanmış durumda. Aydın yerel seçim sonuçlarında Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı önde? Cumhur İttifakı adayı AK Partili Mustafa Savaş, Millet İttfakı adayı CHP'li Özlem Çerçioğlu arasında geçecek Aydın seçim sonuçları merak edilmekte.

2019 yerel seçimleri yani Mahalli İdareler Genel Seçimleri, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan ve yerel yönetimlerin belirlendiği bir seçimdir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart 2019 yerel seçimlerine girecek partileri belirledi. Buna göre yerel seçim 2019'a 12 parti girmekte.

AK Parti ve MHP 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı yaparak seçimlere giriyor. Yine 2019 yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti resmi HDP ise gayri resmi olarak da Millet İttifakıyla seçimlere girme kararı aldı. Belediye başkan adayları, il genel meclis üyeleri ve belediye meclis üyeleri de bu ittifak çerçevesinde belirlendi. Hem Cumhur İttifakı hem de Millet ittifakı başta büyükşehirler olmak üzere pek çok il ve ilçede ortak belediye başkan adayı çıkardı. Bu illerin başında da Aydın gelmekte.

Aydın büyükşehir belediye başkan adayları

AK Parti Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa Savaş (Cumhur İttifakı),

CHP Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Özlem Çerçioğlu (Millet İttifakı),

HDP Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Yusuf Bozkuş,

Saadet Partisi (SP) Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Fatih Karahan

Demokratik Sol Parti (DSP) Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Süleyman Hışıroğlu oldu.

Vatan Partisi Aydın Büyükşehir Belediyesi belediye başkan adayı Yalçın Büyükdağlı

Bağımsız Türkiye Partisi Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı Abdullah Bezci

Türkiye Komünist Partisi Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı İrfan Ertel

AK Parti Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019

Bozdoğan: Ufuk Altıntaş

Buharkent: Mehmet Erol

Çine: Celal Özden

Didim: Mümin Kamacı

Kuşadası: Fuat Akdoğan

Koçarlı: Nedim Kaplan

Kuyucak: Metin Ertürk

Köşk: Nuri Güler

Sultanhisar: Ertegün Ünal

Yenipazar: Suat Menderes

CHP Aydın belediye başkan adayları

Aydın Bozdoğan Belediye Başkan Adayı Salim Tümer Apaydın (Mevcut Başkan)

Aydın Karasu Belediye Başkan Adayı Mustafa Büyükyapıcı (Mevcut Başkan)

Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Osman Yıldırımkaya (Mevcut Başkan)

Aydın Karpuzlu Belediye Başkan Adayı Tuğrul Ozan

Aydın Çine Belediye Başkan Adayı Enver Salih Dinçer (Mevcut Başkan)

Aydın Germencik Belediye Başkan adayı Fuat Öndeş

Aydın Yenipazar Belediye Başkan adayı Mehmet Yüsra Erden

2014 Aydın yerel seçim sonuçları

CHP adayı Özlem Çerçioğlu % 43.8

AK Parti adayı Mustafa Savaş % 29.2

MHP adayı Ali Uzunırmak % 21.6