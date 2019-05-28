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Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladı.

28 Mayıs 2019 Salı 09:56
Aydın MHP İstanbul’un fethini kutladı

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethinin yıldönümünü kutladı.


Pehlivan, yayımladığı mesajda; “İstanbul; muhteşem bir fetih ruhunun eseri,hedefine kilitlenmiş kutlu Türk hakanımız Fatih’in hediyesidir. Hıristiyan Konstantinopolis gitmiş, Türk ve Müslüman İstanbul gelmiştir. Bizans düşmüş, Türklük yükselmiştir. Çürümüşlük sökülüp atılmış, Türk milleti sivrilip ileri atılmıştır. Her fetih bir stratejinin mahsulüdür. Her fetih kapsamlı bir hazırlığın, sağlam bir iradenin, inanmış kalplerin, hedefine kilitlenmiş bir cesaretin mükafatıdır. Sabır, dua, zeka, cengaverlikle 53 gün boyunca kuşatmaya alınan İstanbul’un sonunda düşürülmesi, bu aziz kenti Türk milletinin kalpgahı yapmaya ant içmiş bir Türk milliyetçisinin kutlu başarısıdır. İstanbul’un fethi ‘Sefer bizden, zafer Allah’tan’ diyen inanmış yüreklerin tarihe düştüğü Türk kenti notudur. Yeniçerisinden Hakanına, elleri havada dua eden isimsiz neferlerinden devrin ilim irfan pınarı Aksemsettin’e kadar fetih; bir destanın, bir dirilişin, peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmayı kafa koymuş bir müjdenin şeref menkıbesidir. İstanbul’un fethiyle hak nail, haram zail olmuştur. İnsanlığın kader haritası, kader rotası değişmiştir. Fetih için önce cesaret, önce feraset, önce fedakârlık, önce irade, önce fazilet, önce ülkücü olmak lazımdır. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Han; hayranlıkla andığımız, hatıralarını her daim hafızamızda taşıyacağımız devrinin yenilgi tanımayan Ülkücüsü, çağına sığmayıp ok gibi ileri fırlayan bir Bozkurtudur. Anadolu’nun fethinden başlayarak, İstanbul’un fethine ulaşan; bayraklaşan vatan sevgisini burçlara diken Ulubatlı Hasan’ları, Akşemseddinleri ve Fatihleri yetiştiren büyük Türk milleti ile iftihar ediyorum. Bu muhteşem kenti bir Türk toprağı haline getirerek, tarihe damgasını vurmuş olan Türk hakanı Fatih Sultan Mehmet’e, fetihte yer alan ecdadımıza ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:56
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