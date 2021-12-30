Aydın Çine TOKİ kura sonuçları! TOKİ Çine kura sonuçları kazananların isimleri
TOKİ Çine kura çekiliş sonuçları isim listesi! TOKİ kazananların isimleri! TOKİ kura sonuçları! TOKİ, binlerce vatandaşı ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ birbirinden güzel konutlar yaparak uygun fiyatlarla vatandaşın hizmetine sunuyor. TOKİ Aydın Çine 2+1 ve 3+1 daireler için kura çekilişine gerçekleştirdi. TOKİ Aydın Çine kura çekiliş sonuçları isim listesi Çine konutlarına başvuruda bulunanlar tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda TOKİ Aydın Çine TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu.
TOKİ Aydın Çine TOKİ kura sonuçları isim listesi son dakika belli oldu. Yatay konut projesi kapsamında Aydın Çine konut kurası gerçekleştirildi. Çine TOKİ konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Van Tuşba kura sonuçlarını merak ediyor. TOK Aydın Çine kura sonucu sorgulama listesi.
Çine TOKİ kura sonuçları isim listesi (2+1)
Serkan Biçer
Koray Kaçar
Emin Mutlu
Fırat Arıca
Gamze Yontürk
İrfan Seren
Emsal Karakaş
Eyüp Çelik
Hasan Karabulut
Volkan Ayhan
TOKİ'den ev kazanan hak sahiplerinden bazlarıdır. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. TOKİ kura sonuçları için tıklayın