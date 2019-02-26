Aydın Büyükşehir’den "Anadolu’dan El Sanatı Resim Sergisi"

Sanatçı Gözde Erkan’ın "Anadolu’dan El Sanatı Resim Sergisi" Aydın Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde açıldı.

6 Mart’a kadar açık kalacak serginin açılışı Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Gözde Erkan’ın meslektaşları, öğrencileri ve Aydınlılar tarafından yapıldı. Resim meraklıları tarafından büyük bir beğeni kazanan sergi yoğun bir ilgi gördü.

Aydın’da üçüncü sergisini açan sanatçı, serginin son iki yılda yaptığı eserlerden oluştuğunu belirtti. Tuval üzerine el sanatları sergisinde kilim, halı gibi tekniklerin yanı sıra kök boya, deri ve bitkisel ürünler kullandığını belirten Erkan, serginin bu sebeple tamamıyla Anadolu’yu anlattığını ifade etti. Erkan sergi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Aydın halkı umarım sergimi ve eserlerimi beğenir. İlk önce Aydın’a katkı vermek istiyoruz, çünkü ekmek yediğimiz yer burası. 27 yıldır el sanatıyla uğraşıyorum ve deriyi çok seviyorum. Derinin çok elverişli bir malzeme olduğunu düşünüyorum" dedi.

Açılışta bir konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tahir Olçum, "Bu sergiyi gerçekleştirmekten büyük mutluluk yaşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Sanatçımıza bu sergiyi Aydın’a kazandırdığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılışta sergiyi gezen yüzlerce sanatsever sanatçıyı yalnız bırakmazken, kendilerini birbirinden güzel eserlerle buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.