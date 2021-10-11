Aydın Ayaydın kimdir? Aydın Ayaydın kim kaç yaşında

Aydın Ayaydın 20 Ağustos 1951'de Mardin'de dünyaya geldi. Ayaydın, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İktisat konusunda yüksek lisans ve doktora yaptı. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 1993 yılında ekonometri profesörü oldu. Eylül 1992'de dönemin cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP'den milletvekili adayı olabilmek için istifa etmiş ancak milletvekili seçilememiştir.

Ayaydın; Bankalar Birliği Başkanlığı, Emlakbank Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıfbank Genel Müdürlüğü, Şekerbank Genel Müdürlüğü, İş Bankası, Sınai Kalkınma Bankası ve Sınai Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği, İKV, İAV Yönetim Kurulu Üyeliği, Hür Sigorta ve Güneş Sigorta Yönetim Kurulu Başkanlığı, Şeker Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, BJK Asbaşkanlığı ve Basın Sözcülüğü, 1997-1999 yıllarında Rekabet Kurumu Başkanlığı ile 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul milletvekilliği yapmıştır.

Aydın Ayaydın çeşitli gazetelerde yazarlık yapmıştır ve basın kartına sahiptir.

Aydın Ayaydın, 2011 seçimleri için CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir. Türkiye-Romanya Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.