Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İlgililerin 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. 2- Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına ise Doçent unvanı almış veya Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olanlar müracaat edemez.

• Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanmalarda Aranan Değerlendirme Ölçütleri ve Puanlama Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

• Profesör ve Doçent kadro başvuruları için Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilana çıkılan birime şahsen müracaat edilmesi gerekmekte olup, posta ile yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Son başvuru tarihi 01.08.2022 (Mesai Bitimi).

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