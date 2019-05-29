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AYD'den, "AVM'ler için bayram tatili talebi"ne ilişkin açıklama

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği:- "Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor"- "Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Bu konuda takdir ve yetki sayın Valilerimizde"

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:31
AYD'den, "AVM'ler için bayram tatili talebi"ne ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD), "Alışveriş merkezlerimiz, artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Bu konuda takdir ve yetki sayın Valilerimizde." açıklamasını yaptı.

AYD yaptığı yazılı açıklamayla, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun (TESK), bazı valiliklerce alınan dini bayramların ilk gününde AVM'lerin tatil olması yönündeki kararın Türkiye genelinde uygulanması talebine yanıt verdi.

AYD açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Öte yandan ülkece çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Nasıl turizm sektörünün bu günlerde canlanması bekleniyorsa aynı şekilde Türkiye'nin ve perakende sektörünün alışveriş ile hayatiyetini geliştirmesi de doğal bir durumdur.

Bayram tatili dolayısıyla AVM'lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır. Ancak bu konuda takdir ve yetkinin sayın Valilerimizde olduğunu belirtir, AYD olarak alınacak her türlü karara tüm üyelerimizin saygı duyacağını ifade etmek isteriz."

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:31
  1. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği
  2. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

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