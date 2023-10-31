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Kültür - Sanat Ayasofya Camisi'ni ziyaret edecekler dikkat!
Kültür - Sanat

Ayasofya Camisi'ni ziyaret edecekler dikkat!

Yeniakit Publisher
2023-10-31 11:33:00 -
Ayasofya Camisi'ni ziyaret edecekler dikkat!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camisi’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ayasofya Camisi’ni ziyaret 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'da 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren UNESCO’nun tavsiyesi ile ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçeceklerini açıkladı.

Buna göre; Ayasofya Camii’ni ziyaret, 15 Ocak itibarıyla yabancı ülke vatandaşları için ücretli olacak. İbadet amaçlı gelen Türk vatandaşları ile turistik amaçla gelen yabancı vatandaşların çakışmaması için 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya Camii’ne girişler değiştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) basın toplantısı düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebîr Câmii'nin UNESCO tavsiyesi üzerine 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ziyaretçi yönetim planı uygulamasına geçileceğini duyurdu. Ersoy, “15 Ocak’tan itibaren yabancı ziyaretçilere ücretli olacak. İbadetlerini ifa etmek üzere gelen Türk vatandaşlarından ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Bülent Akbudak

Yabancı ülkeden gelen namaz kılmayacak mı?

Gültekin

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