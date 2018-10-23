Ayaklarınıza gereken önemi verin

Üstümüze başımıza gücümüz yetiyorsa en iyisi olmak gibi bir tavrımız vardır. Giyeceklerimize önem verir, varsa paramız üstümüze keyifle harcarız. Halbuki, ömür boyu bedenimizin bütün kahrını ayaklarımız çekiyor. En çok onlar yıpranıyor. En cok onların ilgimize ihtiyacı var. Belki farkında değilsiniz ama, ayak sağlığınızı kaybetmeniz bütün organlarınızı, hayatınızı etkileyecektir. Siz siz olun ayak sağlığınıza özenin ve bunun için de ayakkabının en iyisini, kalitelisini, almaya çalışın. Onlar buna layıktır.

Ayrıca ayakkabınız kullanım maksadına uygun olarak kullanılmalıdır.

Ayakkabı giyilirken ve çıkartılırken bağcıkları çözülmelidir. Üşenmeyin bağcıkları titizlikle gerektiği gibi bağlayın. Bağcıksız ayakkabılarda ise çekecek kullanılmalıdır. Ayakkabınızı çıkardığınızda da bir kenara iteleyip atmayın. En değerli elbisenize nasıl titizlik gösteriyorsanız, ayaklarınızın hatırına öylesine titizlenin.

Ayakkabılar ayağın maksimum şiş olduğu vakit her ikisini de deneyerek almalısınız. Ayağı sıkan ayakkabı kesinlikle alınmamalıdır.

Ayakkabınız ayağınıza uygun ölçüde olmalıdır. Yüksek ökçeli ayakkabı bile bile kendi bedeninize bıçak sokmak gibidir!



Ayakkabı rutubetli ortamlarda bekletilmemelidir.

Islak ayakkabılarınızı oda sıcaklığında kurutulmalıdır. Güneşe veya herhangi ısı kaynağının altında kurutmaya kalkışmayın.

Nubuk veya süet malzemeden üretilmiş ayakkabılar uygun sertlikte bir fırça ile temizlenmeli, kesinlikle yıkanmamalı ve slikon bazlı spreyler kullanılmalıdır.

Ayakkabılar kesinlikle çamaşır makinesinde veya elde yıkanmamalıdır.

İç astarı sentetik ayakkabılar koku yapacaktır. Kokulara karşı mutlaka havalandırılarak kaldırılması ve deformasyonu önlemek için kalıp kullanılması gerekir.

Ayakkabının emmiş olduğu ter 24 saatte ancak buharlaşır. Onun için ayakkabılarınızı birer gün arayla giymeyi tercih edin.



Deri ayakkabılar kendi renginde boya veya doğal cila ile cilalanmalıdır.

Astar kullanılmayan ayakkabılarda derinin rengi ayak ve çoraplara çıkabilir.

Üst el dikişli ayakkabılarda (saraçlı tabir edilen) dikiş yerlerinden, taban ve yan kısımdaki derinin birleştiği bölümlerden su alması normaldir. Dolayısıyla yağmurlu havalarda giymemelisiniz.Her ayakkabı eğer üzerinde "su geçirmez" ibaresi yok ise su geçirebilir.