Avusturya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeni kısıtlama kararları alındı

VİYANA (AA) - Avusturya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi karantinaya rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının düşürülememesi üzerine hükümet yeni kısıtlamaları hayata geçirme kararı aldı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında halihazırda uygulanan önlemlere yenilerinin eklendiğini duyurdu.

Kurz, günlük vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu kaydederek, virüs bulaşan kişilerin yüzde 77’sinin nerede hastalığa yakalandığının uzmanlar tarafından tespit edilemediğini, bu nedenle virüsün ülkede ilk görüldüğü mart ayında olduğu gibi karantina uygulanacağını ifade etti.

- Dışarı çıkma kısıtlaması

Kısıtlamaların salıdan itibaren yürürlüğe gireceğini belirten Kurz, halihazırda 20:00-06:00 saatlerinde uygulanan dışarı çıkma kısıtlamasının gün boyu uygulanacağını söyledi.

Kısıtlamaların 6 Aralık’a kadar süreceğini ifade eden Kurz, anaokulları dahil bütün okulların geçici olarak kapatılacağını, üniversite ve liselerde olduğu gibi ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

- İş yerleri 3 hafta kapalı

Kurz, alışveriş merkezleri, perakende satış noktaları ve kuaför gibi kişisel bakım sektöründeki işletmelerin de yaklaşık 3 hafta süresince kapalı tutulacağını bildirdi.

Kurz, mümkün olan her iş yerinde evden çalışma yoluna gidileceğini belirterek yaklaşık 3 hafta sürecek karantinada herkesten aile fertleri dışında sosyal teması olabildiğince sınırlandırmalarını istedi.

Bu önlemler uygulandığı taktirde, aralıkta yeniden kısıtlamaların kaldırılabileceğini vurgulayan Kurz, 7 Aralık’tan itibaren okul ve iş yerlerinin yeniden hizmete girmesinin hedeflendiğini aktardı.

Avusturya’da son 24 saatte 7 bin 63 vaka görüldü, toplam vaka sayısı 198 bin 291’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1746'ya çıktı.