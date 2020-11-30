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Aktüel Avustralya, Çin'den, Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker paylaşımını silmesini istedi
Aktüel

Avustralya, Çin'den, Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker paylaşımını silmesini istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:06:41 -
Avustralya, Çin'den, Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker paylaşımını silmesini istedi

ANKARA (AA) - Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin'den Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien'in Afgan çocuğun boğazına bıçak dayayan Avustralyalı asker fotoğrafı paylaşımını silmesini talep etti.

Morrison, Cao'nun paylaşımıyla ilgili Çin hükümetine ulaştığını ve gönderinin kaldırılması için Twitter ile de iletişime geçildiğini söyledi.

Paylaşımın derhal kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Morrison, "Avustralya, bu çirkin iş için Çin hükümetinden özür de istiyor." ifadesini kullandı.

Morrison, "son derece çirkin" paylaşımın hiçbir şekilde haklı gösterilemeyeceğini savunarak, "Çin Hükümeti bu paylaşımdan tamamen utanmalıdır." dedi.

Ayrıca Morrison, iki ülke arasında gerilim olduğunu ancak bununla başa çıkma yönteminin bu şekilde olamayacağını sözlerine ekledi.

Sözcüsü Cao, Twitter'dan Avustralya üniforması giyen bir askerin, elinde kuzu tutan bir çocuğun boğazına bıçak dayadığı ve üzerinde ise "Korkma, barış getirmeye geliyoruz" yazılı fotoğraf paylaşmıştı.

Cao, paylaşımda "Afgan sivillerin Avustralyalı askerler tarafından öldürülmesi şok edici. Bu tür eylemleri şiddetle kınıyor ve sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadesini kullanması taraflar arasında gerilime yol açmıştı.

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi (IGADF) tarafından hazırlanan rapor, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Afganistan halkından özür dilemiş, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşen Morrison, yaşananlardan dolayı üzüntüsünü dile getirmişti.




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